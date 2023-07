C’est confirmé, le PSG va détruire un club avec ce transfert

Benjamin Labrousse

Alors que la tournée estivale au Japon se poursuit, le PSG pourrait enregistrer une nouvelle recrue en la personne d’Ousmane Dembélé. L’ailier du FC Barcelone pourrait signer à Paris contre 50 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Mais si ce transfert venait à aboutir, les conséquences seraient très lourdes pour le club espagnol, qui aura du mal à s’en remettre.

Et si le PSG tenait enfin le remplaçant de Kylian Mbappé ? En partance vers le Real Madrid que ce soit cet été ou l’an prochain, le prodige de Bondy pourrait laisser un grand vide dans l’attaque du club parisien. Un vide que pourrait tenter de combler Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé serait proche d’une signature au PSG

Ce vendredi, RMC Sport affirmait ainsi que le PSG était sur le point de boucler la signature de l’ailier français du FC Barcelone. Le club parisien aurait ainsi fait jouer la clause libératoire temporaire d’Ousmane Dembélé évaluée à 50 M€. Clause qui, pour rappel, ne sera plus effective à compter du 31 juillet prochain.

Le Barça fait confiance à Ousmane Dembélé dans cette opération