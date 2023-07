Le PSG vise un phénomène, une offre est partie

Avec le départ de Lionel Messi et l’incertitude concernant l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG a besoin de monde en attaque. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale a fait une offre pour Bradley Barcola mais l’OL a refusé. Fabrizio Romano évoque lui un montant de 30M€.

Alors que le feuilleton Ousmane Dembélé a pris les commandes du mercato du PSG ce vendredi, il n’est pas le seul à l’étude. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale est intéressé par Bradley Barcola, l’attaquant de l’OL, qui veut venir à Paris. Une offre de 25M€ a même été dégainée, refusée par Lyon.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG aurait fait une proposition de 30M€ pour Bradley Barcola. Mais l’OL ne faiblit pas et a encore refusé. Ce qui n’entérine pas le dossier puisque Luis Enrique, conquis par le joueur, voulait absolument le faire venir à Paris.

Understand Paris Saint-Germain had approach with €30m proposal ready rejected by Olympique Lyon for Bradley Barcola 🚨🔴🔵 #PSGPSG focused on Ousmane Dembélé by activating contacts to trigger €50m release clause.…but again, nothing done yet. It depends on Dembélé. pic.twitter.com/xPFBPCJOZv