Transferts - PSG : L’incroyable projet de Luis Enrique à 260M€

Jean de Teyssière

Depuis le 5 juillet 2023, le PSG a un nouveau technicien en la personne de Luis Enrique. L'ancien entraîneur du FC Barcelone et sélectionneur de l'Espagne est arrivé avec de nombreuses ambitions, qui ne peuvent être réalisées qu'à condition que le PSG épure son effectif. De son côté, Luis Enrique attendrait du lourd sur le mercato.

L'arrivée d'un entraîneur est souvent accompagnée de nombreux changements, notamment dans la façon de fonctionner. La nomination de Luis Enrique au PSG ne déroge pas à la règle, bien au contraire, lui qui compte bien changer beaucoup de choses au PSG. Et ça pourrait coûter cher.

Luis Enrique révolutionne le PSG

Luis Enrique est arrivé avec le désir de voir un nouveau cycle s'installer dans l'effectif parisien. Ainsi, il ne compte retenir personne, même pas les plus grandes stars du club. La gestion du cas Mbappé en est la preuve la plus frappante, lui qui n'a pas posé son véto auprès de ses dirigeants pour faire venir son numéro 7 en Asie pour la tournée. Pour lui tout est clair : aucun joueur ne peut être placé au-dessus du club et selon PSG Community, les membres de l'effectif parisien apprécieraient cette approche.

Mercato : Luis Enrique prépare une incroyable trahison avec le PSG https://t.co/vjfqL4qq9q pic.twitter.com/pwbfY2u3nx — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Luis Enrique voudrait Kane, Pedri et Dembélé