Panique au PSG, un transfert est décidé en urgence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’est envolé pour l’Asie sans un certain nombre d’indésirables, dont Kylian Mbappé, les premiers matches disputés par l’équipe de Luis Enrique n’ont pas été concluants, de quoi inquiéter les supporters mais également les dirigeants qui auraient ainsi décidé de passer la seconde pour Ousmane Dembélé.

La pré-saison du PSG s’annonce importante en raison des nombreux changements qui ont lieu dans la capitale. Luis Enrique prend ses marques tandis que six nouveaux joueurs sont venus renforcer les rangs parisiens. De son côté, Kylian Mbappé n’a pas pris part à la tournée au Japon et en Corée du Sud, alors que le PSG cherche désormais à s’en séparer, lui qui refuse de prolonger. L’international français était présent pour disputer le premier match amical de l’été contre Le Havre (2-0), mais n’a donc pas pris part aux rencontres face à Al-Nassr (0-0) et au Cerezo Osaka (2-3), dans lesquelles les joueurs se sont montrés fébriles. Des sorties compliquées qui inciteraient le PSG à accélérer son mercato.

Le transfert d’Ousmane Dembélé annoncé, le PSG sort du silence https://t.co/ovG0J3eXHZ pic.twitter.com/fn4GBKf1B1 — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Le PSG s’active pour Dembélé

D’autres renforts sont en effet attendus par le PSG, et Ousmane Dembélé pourrait être la septième recrue de l’été. RMC et Foot Mercato ont annoncé ce vendredi que le club de la capitale avait l’intention de lever la clause libératoire de l’attaquant français s’élevant à 50M€, valable jusqu’au 31 juillet. Une menace de taille pour le FC Barcelone, désireux de le prolonger.

Une offensive justifiée par la pré-saison compliquée ?