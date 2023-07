Surprise, une star de Deschamps au PSG pour 75M€ ?

Jean de Teyssière

Et si la piste Ousmane Dembélé au PSG n'était pas si proche de la conclusion que ce que pouvait laisser penser certaines informations ? En France, il est question d'une arrivée imminente contre 50M€ et une visite médicale aurait même déjà été programmée prochainement à Los Angeles. Sauf que la réalité pourrait être tout autre, puisqu'un accord n'aurait même pas été trouvé...

Le mercato parisien s'enflamme et une nouvelle rumeur concernant l'arrivée possible d'Ousmane Dembélé au PSG a rapidement fait le tour de la planète football. Initialement, son arrivée serait déjà bouclée, un accord pour un contrat de cinq ans a été trouvé et la clause libératoire de 50M€ prête à être payée. Sauf qu'à en croire la presse espagnole, la réalité serait tout autre.

Dembélé n'a reçu aucune proposition de la part du PSG

Les négociations entre le FC Barcelone et le PSG pourraient bien à nouveau se durcir. Alors que Foot Mercato annonçait ce vendredi qu'un accord entre Ousmane Dembélé et le PSG avait été trouvé pour un contrat de 5 ans, suite au paiement de la clause libératoire de 50M€, le journaliste espagnol Toni Juanmarti croit avoir un son de cloche tout à fait différent. En effet, selon lui, aucune proposition du PSG ne serait arrivée sur la table de Dembélé et de toute façon le FC Barcelone ne souhaite pas vendre son attaquant. Pour le club catalan, Dembélé souhaite même porter le maillot blaugrana cette saison...

Une arrivée remise à plus tard...et pour 75M€?

Ce dossier pourrait bien se compliquer. Le journaliste Toni Juanmarti poursuit en affirmant que si la clause de 50M€ est activée par le PSG, le Barça n'aura rien à dire. Sauf que pour le moment, rien n'aurait été activé selon lui et si le PSG se décide à accélérer pour Dembélé au mois d'août, le FC Barcelone pourrait être tenté de laisser partir son joueur pour un montant compris entre 70 et 75M€.