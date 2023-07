Mbappé : Le PSG piégé, la décision est prise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Refusant d’allonger son engagement courant jusqu’en juin 2024 et de plier bagage cet été, Kylian Mbappé est bien parti pour partir libre dans un an. Le PSG ne compte pas se laisser faire et menacerait de se passer des services de l’international français toute la saison. Un coup de pression auquel ne croit pas vraiment le journaliste Jonathan Johnson.

Alors que le feuilleton Mbappé occupe une place importante du mercato estival, l’issue du dossier reste totalement incertaine. Désireux d’honorer son bail jusqu’à terme, l’international français campe sur ses positions en refusant de partir ou prolonger cet été, et ce malgré les coups de pression du PSG qui a décidé de le priver de la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Désormais, le club de la capitale songerait à mettre de côté Kylian Mbappé durant toute la saison si celui-ci refusait de faire un choix permettant au PSG de ne pas voir partir libre sa star. Une menace crédible ?

« J'ai du mal à croire qu'ils seraient vraiment capables de faire cela »

Si le Paris Saint-Germain a déjà sévi par le passé avec certains joueurs, Jonathan Johnson estime qu’il sera difficile d’en faire de même avec Kylian Mbappé. « J'ai du mal à croire qu'ils seraient vraiment capables de faire cela , analyse le journaliste dans sa chronique sur CaughtOffside. Il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses d'ici la fin de l'été pour que le PSG et Mbappé soient obligés de continuer ensemble la saison prochaine, mais il y a déjà eu des sagas de ce genre avec Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa. »

« L’idée que le PSG punisse Mbappé de cette manière ne correspond pas vraiment à ce que la réalité pourrait être »