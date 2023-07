Panique au PSG, Mbappé prépare un sale coup

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à sa direction qu'il ne comptait pas activer l'option pour prolonger d'une année. Mis à l'écart par les hautes sphères parisiennes, le capitaine de l'équipe de France camperait toujours sur sa position, ayant pour objectif de partir librement et gratuitement dans un an.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Par le biais d'une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien a annoncé dernièrement qu'il n'allait pas lever la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

PSG - Verratti : Les chiffres fous de son contrat en Arabie Saoudite https://t.co/RI7BdHFB0U pic.twitter.com/31CrbykUHE — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Mbappé refuse de prolonger au PSG

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir sans indemnité de transfert à la fin de son engagement le 30 juin 2024, le PSG a décidé de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique et de le placer sur le marché cet été. Malgré tout, la superstar de 24 ans n'aurait pas changé d'avis quant à son avenir.

Mbappé compte toujours partir pour 0€ en 2024