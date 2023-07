La contre-attaque de Mbappé va faire très mal au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger et envisage de partir librement et gratuitement à la fin de la prochaine saison. Refusant de laisser filer sa star française librement et gratuitement, la direction parisienne a décidé de la mettre à l'écart pour pouvoir le vendre dès cet été. Selon un spécialiste du droit du travail, l'attitude du PSG peut s'apparenter à du harcèlement moral.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a signé un contrat de deux années, plus une en option. Alors que son numéro 7 refuse d'activer la clause pour étendre son bail jusqu'en 2025, la direction du PSG a décidé de le mettre à l'écart en attendant de lui trouver un nouveau club cet été ; et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à la fin de son engagement le 30 juin 2024.

«La mise à l'écart peut être considérée comme du harcèlement moral»

Lors d'un entretien accordé à The Athletic , Deborah David, spécialiste du droit du travail au sein du cabinet De Gaulle Fleurance, a expliqué que le PSG risquait d'être sanctionné pour harcèlement moral à cause de son comportement vis-à-vis de Kylian Mbappé : « (Kylian) Mbappe est un employé à durée déterminée, un type d'employé très spécifique, mais il est soumis au code du travail français. Le code du travail français sanctionne le harcèlement moral. La définition légale est qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ainsi qu'à son avenir professionnel. La mise à l'écart d'un joueur par rapport au reste de l'équipe peut être considérée comme du harcèlement moral, ou des pressions exercées sur le salarié pour l'inciter à démissionner, par exemple ».

Le PSG risque gros avec Mbappé