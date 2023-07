Mbappé : Jackpot pour le PSG, les offres vont pleuvoir

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé compte quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de son engagement. Alors que le club de la capitale a décidé de vendre son numéro 7 dès cet été, plusieurs clubs devraient passer à l'offensive prochainement après Al Hilal ; et ce, en proposant des joueurs en échange.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Dans une lettre adressée dernièrement à sa direction, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'en 2025, désirant partir librement et gratuitement dans un an.

Le PSG en rêve, il lâche une réponse fracassante au Qatar https://t.co/A36G53AtRM pic.twitter.com/k05edFUztW — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

D'autres offres arrivent pour Mbappé

Refusant catégoriquement de laisser filer Kylian Mbappé pour 0€ à l'été 2024, le PSG a décidé de le placer sur le marché lors de cette fenêtre de transferts. Et après l'offre à 300M€ d'Al Hilal, le club de la capitale devrait recevoir d'autres offres très prochainement.

Mbappé impliqué dans un échange colossal ?