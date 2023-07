PSG - Mbappé : Transfert de folie annoncé, ils vont halluciner

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La situation de Kylian Mbappé au PSG n’a évidemment pas échappé à l’Arabie saoudite, qui rêve d’attirer la superstar de l’équipe de France le temps de quelques mois. Ainsi, la formation d’Al-Hilal serait disposée à lui offrir la somme colossale de 700M€ afin de s’attacher ses services pour une saison. Un salaire qui lui permettrait alors d’empocher bien plus en seulement une année que certaines légendes du sport durant l'entièreté de leur carrière, devançant notamment LeBron James, Tiger Woods, Rafael Nadal ou encore Lewis Hamilton.

700M€. La somme pouvait paraître invraisemblable il y a encore quelques mois, mais l’investissement massif de l’Arabie saoudite dans le monde du football relance complètement l’économie du secteur, et une nouvelle étape majeure pourrait être franchie avec Kylian Mbappé, refusant d’allonger son bail prenant fin en juin 2024. Le PSG cherche une porte de sortie à l’international français, bien décidé à partir libre dans un an afin de rejoindre le Real Madrid. L’état-major qatari est désormais à l’écoute des offres, espérant débloquer la situation, et n’exclut pas de céder sa superstar à l’Arabie saoudite, avec qui les relations diplomatiques se sont rétablies.

Alors que Cristiano Ronaldo a ouvert la voie, suivi depuis par Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Kaliou Koulibaly, le pays du Golfe ambitionne désormais d’attirer Kylian Mbappé, quelques semaines après son échec avec Lionel Messi. Pour ce faire, l’Arabie saoudite, par l’intermédiaire du club d’Al-Hilal, a formulé une offre de 300M€ au PSG, prêt à accepter le chèque, assorti d’un salaire de 700M€ sur un an pour le footballeur. Soit 58M€ par mois, 2M€ par jour, plus de 81 000 euros par heure, 1350 euros par minute ou 22 euros par seconde. Du jamais-vu qui placerait alors Kylian Mbappé en tête du classement des athlètes les mieux payés de l’histoire, en seulement douze mois.

Hamilton, Nadal, Woods… Tous doublés par Mbappé

D’après une enquête du média américain Front Office Sports , Kylian Mbappé pourrait surpasser les émoluments cumulés par des gros noms du sport sur l’intégralité de leur carrière, hors sponsoring ou autres contrats publicitaires. A titre d’exemple, LeBron James a perçu près de 480M€ depuis ses débuts en NBA, un montant comprenant uniquement sa rémunération en tant que joueur. De son côté, Tiger Woods a récolté environ 142M€ grâce à ses succès sur le circuit PGA, tandis que les gains de Tom Brady en NFL s’élèvent à 300M€ sur l’ensemble de sa carrière professionnelle. Patrick Mahomes, autre gros nom du football américain, avait fait parler de lui en 2020 en signant, à cette date, le plus gros contrat de l’histoire du sport en prolongeant son bail de dix ans avec Kansas City, soit jusqu’en 2031, contre un salaire total de 446M€. Un record qu’aurait pu exploser Kylian Mbappé au PSG en honorant son bail jusqu’en 2025, lui permettant d’empocher 600M€ sur trois saisons.

PSG - Mbappé : Luis Enrique débarque dans le clash ! https://t.co/OnIcdaHtNB pic.twitter.com/LTvXoX3Mzg — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

En Formule 1, Lewis Hamilton a dû attendre 2019 pour devenir le pilote le mieux payé de l’histoire, atteignant le cap des 435M€ perçus depuis le début de sa carrière selon Forbes , et dépassant Michael Schumacher de 20M€. Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, qui ont écrasé la concurrence en tennis sur les deux dernières décennies, sont eux aussi bien loin du salaire offert à Kylian Mbappé. Le Suisse aurait touché environ 117M€ sur le cumul de ses 24 années de carrière, contre 122M€ pour le Serbe et 103M€ pour l’Espagnol jusqu’en 2020.

LeBron James et Usain Bolt prennent position avec humour