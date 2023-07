PSG - Arabie Saoudite : Mbappé explose totalement de rire

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions actuellement, le moindre geste de l’attaquant du PSG est scruté à la loupe. Encore plus quand Mbappé prend la parole. Le natif de Bondy n’a d’ailleurs pas manqué de réagir sur Twitter à propos d’une blague suite aux rumeurs l’annonçant en Arabie Saoudite.

Kylian Mbappé mis de côté par le PSG, ça ne passe clairement pas inaperçu. Alors que le club de la capitale veut se séparer désormais du Français, plusieurs clubs seraient à l’affût pour le récupérer. Y compris en Arabie saoudite. En effet, la bombe a été lâchée, Al-Hilal serait prêt à faire des folies pour Mbappé, allant jusqu’à proposer 300M€ au PSG et un salaire annuel de 700M€ au Parisien selon certains échos.

Cette information n’est clairement pas passé inaperçue, allant jusqu’à faire réagir une star de la NBA : Giannis Antetokounmpo. Sur Twitter, le Grec des Milwaukee Bucks s’est alors laissé aller à une petite blague, lâchant : « Al-Hilal, vous pouvez me prendre. Je ressemble à Kylian Mbappé ».

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX