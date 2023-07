PSG - Mbappé : Il répond en public pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le feuilleton Mbappé bat son plein. Alors que le PSG souhaite désormais trouver une porte de sortie à son attaquant afin d’obtenir une indemnité de transfert, Manchester United a notamment été cité parmi les clubs prêts à tenter leur chance dans ce dossier. Présent en conférence de presse, Erik ten Hag a été invité à réagir.

Refusant de prolonger son contrat prenant fin en juin 2024 afin de pouvoir partir libre, Kylian Mbappé est devenu persona non grata au PSG, qui souhaite s’en séparer dans les prochaines semaines afin d’obtenir une indemnité de transfert. Après sa mise à l’écart pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, le PSG serait prêt à se passer des services de sa star cette saison si la situation n’évoluait pas avant la fin du mois d’août. Un moyen de mettre la pression sur Kylian Mbappé et d’attirer les prétendants.

Mbappé - PSG : Le Qatar fait machine arrière https://t.co/UnwhXQ7D0O pic.twitter.com/HlvkIw5LG9 — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Manchester United cité parmi les prétendants à Mbappé

Outre le Real Madrid, grandissime favori pour accueillir Kylian Mbappé cet été ou en 2024, plusieurs clubs songeraient à tenter leur chance. L’Arabie saoudite est à l’affût, avec des montants colossaux évoqués, tout comme Chelsea, le FC Barcelone ou encore Manchester United, désireux de se renforcer en attaque. Présent en conférence de presse, Erik ten Hag a justement été interrogé sur le cas Mbappé et les chances des Red Devils dans ce dossier.

« Nous ne parlons jamais des joueurs qui sont sous contrat »