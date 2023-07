Déchirement au PSG, une solution est trouvée pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé veut rester au PSG cet été, mais refuse de prolonger. Un choix qui a provoqué la colère du Qatar, refusant catégoriquement de perdre son numéro 7 librement et gratuitement. Pour régler la situation, plusieurs intermédiaires proposent aux deux parties de faire des concessions.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, comme il l'a annoncé dans une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien ne va pas lever la clause pour prolonger, désirant claquer la porte librement et gratuitement à la fin de son engagement le 30 juin 2024.

Le PSG accepte une offre légendaire, Mbappé gâche tout https://t.co/DSrWOoQxn2 pic.twitter.com/3chfHAg7V9 — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Mbappé doit renoncer à une partie de ses primes

Refusant catégoriquement de perdre Kylian Mbappé pour 0€ à l'été 2024, le PSG l'a placé sur le marché et lui met la pression pour qu'il accepte d'être vendu lors de ce mercato estival. Toutefois, la superstar de 24 ans ne semble pas vouloir céder, et ce, même s'il a été mis à l'écart du groupe. Et, aujourd'hui, la situation serait devenue irrespirable pour tout le monde d'après Sports Zone.

Le PSG doit vendre Mbappé à un prix «raisonnable»