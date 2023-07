Mbappé : Le boss du PSG se fait détruire !

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi s'est attiré les foudres de Daniel Riolo lundi soir alors que quelques heures plus tôt, le président du PSG aurait accepté l'offre d'Al-Hilal pour Kylian Mbappé. Pour l'éditorialiste de RMC, le patron du club est à côté de la plaque.

Kylian Mbappé ne semble plus être le bienvenu au PSG. Du moins, s’il continuait de refuser de prolonger son bail qui expirera le 30 juin 2024. C’est en effet ce qu’il faut tirer de la décision du PSG d’écarter Mbappé de la tournée de pré-saison en Asie en fin de semaine dernière. Le président Nasser Al-Khelaïfi, après publiquement menacé Kylian Mbappé début juillet, a conforté sa position avec cette décision.

«Le pire président de l’histoire du foot qui veut passer pour un héros ?»

L’occasion pour Daniel Riolo de s’en prendre à Nasser Al-Khelaïfi sur Twitter. « Est ce qu’on mesure l’entreprise de communication destructrice menée par Nasser Al-Khelaïfi à l’encontre de Mbappé ? Accepter l’offre des Saoudiens ? On assiste à quelque chose d’absolument déguelasse … jamais vu. Le pire président de l’histoire du foot qui veut passer pour un héros ? ».

Mbappé : Une vérité à 700M€ dévoilée, le PSG est prévenu ! https://t.co/u1ohriEKvV pic.twitter.com/LVvQnuIpnP — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

«Vouloir réparer 10 ans de management absurde par un coup de force ?»