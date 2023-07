Mbappé : Un coup à 1 milliard se prépare, le Real Madrid exulte !

Thomas Bourseau

Alors que le PSG pousse pour vendre Kylian Mbappé avant la fin de l’été, Al-Hilal semble s’être invité à la fête avec une offre démentielle, à la fois pour le Paris Saint-Germain et pour le meilleur buteur de son histoire.

Kylian Mbappé a été écarté de la tournée asiatique du PSG de pré-saison prenant place en Corée du sud et au Japon depuis le 22 juillet et ce, jusqu’au 2 août prochain. La cause ? Le mutisme de Kylian Mbappé quant à la pression du président Nasser Al-Khelaïfi au sujet d’une réponse pour une prolongation de contrat attendue avant le 15 juillet dernier.

Al-Hilal dégaine une offre légendaire au PSG pour Mbappé

Cette décision XXL du PSG a débouché sur un retour au premier plan du feuilleton Kylian Mbappé sur le mercato. Et en Arabie saoudite, après avoir manqué le gros coup Lionel Messi et alors que la piste Neymar ne semble mener à rien, Al-Hilal tenterait sa chance avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le journaliste Fabrizio Romano et Loïc Tanzi affirmaient lundi une offre de transfert de 300M€ du club saoudien pour le transfert de Mbappé.

Le PSG reçoit une réponse fracassante pour cette grande star https://t.co/iJvAx37L5r pic.twitter.com/JDR4MTZspB — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

300M€ pour le PSG et 700M€ pour Mbappé avant le Real Madrid ?