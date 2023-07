Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé, une annonce tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG s'écrit en pointillé. Le club parisien ne verrait pas d'un mauvais œil le départ de la star française cet été. Pour le remplacer, la direction penserait à trois attaquants, dont Dusan Vlahovic, sous contrat avec la Juventus. Mais comme l'a laissé entendre Massimiliano Allegri ce lundi, la Vieille Dame compte sur lui.

Kylian Mbappé a jusqu'à 31 juillet prochain pour activer l'option de prolongation d'une année supplémentaire présente dans son contrat. Ensuite, il sera trop tard. Le PSG, qui n'a pas l'intention de le voir partir libre en 2024, le mettra en vente. A en croire les informations de Sky Sports, cinq équipes ont déjà pris contact avec le PSG pour se renseigner sur la situation de Mbappé. Pour l'heure, la direction se concentre sur ce dossier, mais la question de sa succession devrait être un sujet central dans les prochaines semaines.

Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/7P4y7WwfCr pic.twitter.com/JHtS6qkfj7 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Le PSG apprécie Vlahovic

A en croire les informations du Corriere della Serra, le PSG a dressé une première short-list. Trois noms ont été cochés : Rasmus Højlund (Atalanta Bergame), Victor Osimhen (Napoli) et celui de Dusan Vlahovic (Juventus). Egalement annoncé au Bayern Munich, l'international serbe est annoncé sur le départ depuis le lancement du mercato estival. Il faut dire que la Vieille Dame a besoin de renflouer ses caisses et pourrait ouvrir la porte à un transfert en cas d'offre satisfaisante. Dans ce dossier, une somme comprise entre 80 et 90M€.

Allegri prêt à compter sur lui la saison prochaine ?