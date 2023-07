Coup de théâtre sur le mercato, ça ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane figurerait sur les tablettes du PSG. Sorti de la course à la signature du buteur anglais il y a plusieurs semaines, Manchester United pourrait finalement relancer cette piste. En effet, les Red Devils seraient prêts à se repositionner si les Spurs finissent par être contraints de vendre Harry Kane cet été.

Désireux de recruter un nouveau buteur de classe mondiale, le PSG aimerait boucler la signature d'Harry Kane. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas le seul à être tombé sous le charme de la star de Tottenham.

Le PSG doit se méfier de Manchester United

En plus du PSG, le Bayern et Manchester United seraient également de grandes fans d'Harry Kane. Et si les Red Devils sont sortis de la course à la signature de l'Anglais au début de l'été, ils pourraient finalement revenir sur leur décision.

Manchester United ne cassera pas sa tirelire