Transfert à 60M€ au PSG, une offre va partir

Amadou Diawara

Désireux de recruter un nouvel avant-centre lors de ce mercato estival, le PSG penserait à boucler la signature de Rasmus Hojlund. Toutefois, le club de la capitale serait à la lutte avec Manchester United sur ce dossier. D'ailleurs, les Red Devils s'apprêteraient à formuler une première offre pour le crack de l'Atalanta.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Atalanta, Rasmus Hojlund aurait tapé dans l'œil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait séduit par l'idée de recruter le buteur de 20 ans lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, le club de la capitale aurait un adversaire de taille pour le recrutement de Rasmus Hojlund : Manchester United.

Un duel PSG-Manchester pour Rasmus Hojlund

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce lundi matin, Rasmus Hojlund resterait la cible principale de Manchester United en attaque. D'ailleurs, les Red Devils seraient sur le point de dégainer leur première offre pour boucler le transfert de l'international danois, et ce, alors qu'ils viennent de trouver un accord contractuel avec lui. Une information confirmée par The Daily Mail.

Manchester United va frapper pour Hojlund