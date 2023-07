Transferts - PSG : Un ultimatum est posé pour cette grande star

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque cet été, le PSG aurait jeté son dévolu sur Harry Kane, qui brille du côté de Tottenham ces dernières saisons. Pour ne pas voir leur numéro 10 partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, les Spurs auraient décidé de le vendre lors de ce mercato, et ce, s'il refuse leur offre de prolongation.

En quête d'un nouveau buteur de classe mondiale, le PSG serait déterminé à s'offrir les services d'Harry Kane. Toutefois, la direction de Tottenham n'est pas du tout emballée par l'idée de vendre son numéro 10 lors de ce mercato estival. Mais heureusement pour le PSG, les Spurs pourraient se résoudre à vendre Harry Kane à contre-coeur.

Tottenham veut offrir le pactole à Kane

Selon les informations du Daily Mail , divulguées ce lundi matin, Joe Lewis aurait fait passer un message clair à Daniel Levy à propos d'Harry Kane. A en croire le média britannique, le propriétaire de Tottenham aurait expliqué à son président qu'il comptait vendre la star anglaise à une condition.

Kane vendu cet été s'il ne prolonge pas ?