Incroyable, Mbappé va donner un coup de main au PSG pour son transfert

Dans les prochains jours, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre un tournant décisif. Le PSG pourrait mettre, officiellement, en vente le joueur et donner le coup d'envoi d'une opération, qui devrait marquer le mercato. Le Real Madrid attend le feu vert du Qatar avant de bouger selon les informations de la presse espagnole.

Le temps est compté pour Kylian Mbappé. Il ne lui reste plus que sept jours avant d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat, qui pourrait lui permettre de poursuivre son aventure au PSG. Car du côté de la formation parisienne, il est inconcevable de conserver un joueur de classe mondiale, qui entre dans sa dernière année de contrat. « Le plus grand joueur du monde ne peut pas partir gratuitement » avait prévenu Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Dans les prochains jours, le Qatar pourrait, officiellement, le mettre en vente et écouter toutes les propositions.

Le plan du Real Madrid dévoilé

Selon les informations de Sport , le Real Madrid est intéressé par la perspective de récupérer Mbappé cet été. Mais le club espagnol attendrait le feu vert du PSG avant de lancer son offensive dans ce dossier. Encore très marqué par le feuilleton de l'année dernière, Florentino Perez ne souhaite commettre aucune erreur, qui rendrait l'opération encore plus coûteuse. En effet, certains agents situent cette opération entre 100 et 150M€, sans compter les bonus.

Perez compte sur la participation de Mbappé