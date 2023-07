PSG : Le Real Madrid lâche une nouvelle réponse en direct sur Mbappé

Thibault Morlain

Tandis que le PSG a décidé de se passer de Kylian Mbappé pour sa tournée au Japon, cela a forcément alimenté un peu plus les rumeurs d'un départ imminent. Quand on évoque l'avenir du Français, on pense immédiatement au Real Madrid. Mais voilà qu'au sein de la Casa Blanca, on ne souhaite pas forcément s'exprimer sur ce cas Mbappé.

En tournée estivale aux Etats-Unis, le Real Madrid s'est imposé ces dernières heures (3-2) face au Milan AC. Une rencontre en marge de laquelle il a bien évidemment été question de Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG est mis à l'écart par son club, le Real Madrid est le favori pour l'accueillir cet été. Des réponses ont alors été demandées à Carlo Ancelotti.

Mercato : Le PSG va se faire doubler pour ce crack français https://t.co/b6xcQGm67H pic.twitter.com/ISDuDmubCu — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Ancelotti et le cas Mbappé

« Qu'est-ce que je pense de Bellingham ? Et autre question rapide, suis-je surpris par l'absence de Mbappé au PSG ? ». Telle a été la question posée à Carlo Ancelotti. « C'est un joueur fantastique, très important. Il est complet, il met beaucoup d'intensité et bouge bien sans le ballon. Il est différent des autres milieux que nous avons », a-t-il d'abord répondu concernant l'Anglais.

« Je crois que j'ai répondu à toutes les questions »