Mbappé : Une bombe secoue le PSG, la surprise est totale

Kylian Mbappé n'est pas présent au Japon avec le reste de son équipe. Le joueur a été écarté par son club après son refus de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Interrogé sur la situation du Français, Marquinhos a botté en touche. Mais en réalité, certains membres du vestiaire parisiens seraient profondément marqués.

Le PSG a frappé fort. Vendredi dernier, le club de la capitale a annoncé que Kylian Mbappé ne disputera pas la tournée estivale au Japon. La raison ? La direction ne compte plus sur le joueur, surtout depuis qu'il a refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Au sein du PSG, on prépare sa sortie cet été afin d'éviter de le voir signer avec le Real Madrid l'année prochaine. Resté à Paris avec les autres indésirables, Mbappé patiente en espérant un accord à l'amiable avec son club. Mais le champion du monde 2018 est conscient que l'aventure touche à sa fin et aurait même fait ses adieux à ses coéquipiers avant leur départ pour le Japon selon OK Diario.

« Les joueurs sont assez surpris ».

Au sein du vestiaire, cette mise à l'écart serait assez mal vécue par certains joueurs. « Les joueurs sont assez surpris, étonnés comme tout le monde, quand ils ont vu que Kylian Mbappé n’allait pas prendre l’avion avec eux et quand ils ont compris qu’il ne serait pas avec eux durant ce stage au Japon » a lâché Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC . Le premier membre du PSG à avoir pris la parole est Marquinhos.

Marquinhos botte en touche