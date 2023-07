Mbappé - PSG : Incroyable, Luis Enrique avait vendu la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation de Kylian Mbappé agite le PSG ces dernières heures. Et pour cause, l’attaquant français a été écarté du groupe qui s’est rendu au Japon. Par conséquent, l’avenir du crack de Bondy fait grandement parler et son départ est envisagé. Une situation qui rend les récents propos de Luis Enrique quasiment prémonitoires

La bombe a été lâchée vendredi soir. Le PSG a confirmé que Kylian Mbappé ne s'envolerait pas pour le Japon avec le reste du groupe. Une décision qui acte le bras de fer entre les deux parties puisque le PSG espère vendre son attaquant afin d'éviter un départ libre. Et alors que personne n'avait vu venir une telle prise de position, Luis Enrique avait peut-être donné un indice après la victoire contre Le Havre (2-0).

Luis Enrique promettait «beaucoup de changements»

« C'est un match de pré-saison typique et je pense qu'il y a beaucoup de choses positives sur ce que nous recherchons. Ce sont des matches qui permettent aux joueurs de s'améliorer physiquement et tactiquement, de s'habituer à des choses un peu différentes. Je pense que c’est bien pour donner des minutes aux joueurs, pour essayer de renforcer l'équipe et qu’il y aura encore beaucoup de changements », avait confié l’entraîneur du PSG.

