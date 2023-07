PSG : Des folles propositions tombent pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

En laissant Kylian Mbappé de côté pour la tournée estivale au Japon, le PSG acte un peu plus la séparation avec le numéro 7 parisien. Désormais, un transfert semble plus que jamais être d’actualité pour Mbappé. A Paris, on est alors à l’écoute des offres qui vont arriver pour le Français et visiblement, certaines propositions seraient déjà tombées pour Mbappé.

C’est donc sans Kylian Mbappé que le PSG effectue sa tournée estivale au Japon. Un choix très ferme de la part du club de la capitale, qui affirme ainsi sa volonté de ne pas céder face au Français qui ne veut pas prolonger. Alors que le PSG serait même prêt à ne pas faire jouer Mbappé de la saison, ce dernier est ainsi de plus en plus incité à faire ses valises.

PSG : Mbappé en Arabie saoudite, sa décision est prise https://t.co/l41mPeMRNb pic.twitter.com/gWPXqgumGV — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Des joueurs proposés au PSG contre Mbappé ?

A un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé est donc invité à aller voir ailleurs. Le PSG est maintenant à l’écoute des offres qui arriveront pour l’international français. Le Parisien fait d’ailleurs une révélation à ce sujet. Certaines propositions seraient déjà arrivées entre les mains du PSG et les clubs intéressés auraient notamment proposé des joueurs en échange de Mbappé.

Un transfert à quel prix ?

La question est maintenant de savoir quels sont les profils proposés en échange de Kylian Mbappé et si un tel montage peut séduire le PSG. Après avoir dépensé 180M€ pour recruter le Français à Monaco, Paris veut aussi s’y retrouver financièrement. Le montant du transfert de Mbappé est d’ailleurs un autre débat actuellement…