Un transfert à 200M€ pour Mbappé, le PSG reçoit une terrible réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ, Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG ? Le bras de fer est engagé et le club parisien espère bien réussir à le vendre cet été, mais encore faut-il qu’une offre soit transmise. Et le Real Madrid ne semble pas disposé à lâcher 200M€ pour ce transfert…

Le bras de fer est lancé. Refusant de prolonger son contrat, afin de s'engager libre avec le Real Madrid dans un an, Kylian Mbappé a été écarté par le PSG pour sa tournée au Japon. Un choix très fort qui confirme donc que le club de la capitale souhaite vendre son attaquant dès cet été afin d'éviter de le voir filer gratuitement dans un an. Dans cette optique, le PSG espère que le Real Madrid dégainera une offre dans les prochains jours. Mais d'après Frédéric Hermel, c'est peu probable, surtout si le montant attendu avoisine les 200M€.

Mbappé puni, l'histoire se répète au PSG https://t.co/7JaChydLEC pic.twitter.com/5qRdcQlyMa — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Le Real Madrid va jouer la montre pour Mbappé

« La position du Real Madrid depuis cet été c'est que cette affaire est interne et qu'ils ont intérêt d'attendre fin août. Le football espagnol n'a pas d'argent, le Real est dans une situation correcte mais vient de dépenser un milliard pour le nouveau Bernabeu. Donc ils n'ont pas 200M€ à mettre si dans un an ils peuvent l'avoir gratuit. La stratégie de Perez c'est de laisser s'envenimer les choses et d'arriver après pour offrir une sortie de crise », confie le correspondant en Espagne de RMC au micro de l’ After Foot avant de poursuivre.

«Le Real ne mettra pas 200M€»