Mercato : L’OM fait exploser un record avec Aubameyang

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Fraîchement recruté par l’OM après avoir été libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang s’est donc engagé pour trois ans au sein du club phocéen. Et Pablo Longoria a déployé les grands moyens dans ce dossier, offrant au buteur gabonais le plus gros salaire de toute l’histoire de l’OM.

Le feuilleton avait fait couler beaucoup d’encre et a finalement été officialisé vendredi : Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est le nouveau buteur de l’OM. L’international gabonais, qui a été libéré par Chelsea, a signé un contrat de trois saisons avec le club phocéen et devient donc le nouveau grand attaquant du projet McCourt à l’OM.

Révélations sur ce transfert à 12M€ de l'OM https://t.co/gW238NZ8vK pic.twitter.com/HNSHokjzLr — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Un renfort XXL pour l’OM

Fort d’un CV riche et fourni avec notamment ses expériences du côté du Borussia Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone et Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang devient donc la nouvelle star du vestiaire de l’OM et apportera toute son expérience en vue de la prochaine campagne de Ligue des Champions. Un recrutement XXL, et qui va forcément avoir un coût salarial important pour les finances de l’OM.

Aubameyang touche un salaire record

En effet, d’après les révélations de So Foot, l’ancien buteur de l’ASSE va percevoir un salaire mensuel de 700 000€ bruts, soit 150 000€ de plus que Jordan Veretout qui touchait jusque-là les émoluments les plus élevés du vestiaire. Et surtout, Aubameyang obtient donc le contrat le plus lucratif de toute l’histoire de l’OM. Rien que ça !