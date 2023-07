Surprise, l'OM boucle un transfert colossal

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant, l’OM est en passe de s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Après s’être entendu avec Chelsea, l’attaquant âgé de 34 ans va s’engager libre avec le club marseillais. Un renfort intéressant à moindre coût donc, même si le Gabonais devrait être, et de loin, le plus gros salaire de l’effectif.

Après Alexis Sanchez l’été dernier, l’OM va bientôt s’offrir un autre attaquant pour 0€. Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint ses nouveaux coéquipiers en Allemagne, où ils effectuent leur stage de pré-saison. Après avoir passé sa médicale, il va s’engager pour les trois prochaines saisons avec l’OM.

Aubameyang arrive libre à l’OM

Avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM s’attache les services d’un attaquant prolifique, qui a inscrit plus de 300 buts sur l’ensemble de sa carrière. Le tout gratuitement, puisque l’international gabonais, à qui il ne restait qu’un an de contrat, s’est mis d’accord pour quitter Chelsea librement.

Un salaire de 700 000€ par mois