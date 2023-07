Il lâche une grande annonce sur la nouvelle star de l’OM

Hugo Chirossel

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang va être la troisième recrue de l’OM lors de ce mercato estival. L’attaquant de 34 ans devrait passer sa visite médicale ce jeudi avant de parapher un contrat de trois ans. Si certains peuvent avoir des doutes sur son état physique après une saison compliquée à Chelsea, Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon, assure qu’il est prêt.

L’OM s’apprête à accueillir son nouvel attaquant. Pierre-Emerick Aubameyang devrait très bientôt s’engager avec le club marseillais pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2026, après avoir été libéré par Chelsea. L’attaquant de 34 ans devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers en Allemagne, où ils effectuent leur stage de pré-saison, avant de passer sa visite médicale et signer son contrat.

«Il a encore faim de grandes compétitions»

Pierre-Emerick Aubameyang sort d’une saison où il a très peu joué sous les couleurs de Chelsea. Mais pour Patrice Neveu, l’ancien joueur du Borussia Dortmund, d’Arsenal et du FC Barcelone est motivé et prêt physiquement pour le nouveau défi qui l’attend : « Je l'ai eu dernièrement au téléphone et il était venu au rassemblement avec la sélection au mois de juin, donc je connaissais un peu son état d'esprit. Après avoir échangé avec lui, je sentais qu'il était prêt à repartir sur un gros challenge. Il a encore faim de grandes compétitions, c'est très important, ça prouve qu'il en veut encore. C'est un revanchard qui va vouloir s'imposer », a déclaré le sélectionneur du Gabon, dans un entretien accordé à L’Équipe .

«Il est toujours aussi fit !»