PSG : Mbappé prend une décision fracassante, une explication tombe

Alexis Brunet

Après six saisons au PSG, Kylian Mbappé va peut-être quitter le club de la capitale cet été. Les tensions entre Paris et l'attaquant français sont très importantes, et s'il ne prolonge pas, il partira selon son président. Tout est parti d'une lettre envoyée en juin 2023 au champion de France, dans laquelle il affirme ne pas vouloir prolonger jusqu'en 2025. Une lettre écrite en juillet 2022 et envoyé après mûre réflexion.

Et si Neymar était le seul rescapé de la MNM la saison prochaine ? L'hypothèse paraît de plus en plus plausible. Car bien que le10sport.com vous a révélé en exclusivité, que le joueur était notamment pisté par Chelsea, en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG ne laisserait pas partir le Brésilien. Et avec les derniers évènements en date, la rupture semble très proche entre le club de la capitale et le champion du monde.

La fameuse lettre a été écrite en juillet 2022

Tout est parti d'une lettre, envoyée par Kylian Mbappé en juin 2023 à son club. Dans celle-ci, il affirme sa volonté de ne pas prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025, comme une option lui permettait. Cela a été un vrai coup dur pour Paris, qui quelque temps avant faisait fièrement poser son joueur avec un maillot floqué 2025. Comme l'indique Sports Zone , cette lettre a été écrite en juillet 2022. Mais c'est finalement après mûre réflexion que le capitaine de l'équipe de France a décidé de l'envoyer au PSG, lui qui serait mécontent de la tournure que prend le projet parisien.

Le PSG tente de mettre la pression à Mbappé

Kylian Mbappé avait donc son plan en tête depuis de nombreux mois. Depuis ces évènements, le PSG essaye de mettre la pression à son joueur. Il a par exemple été privé de tournée au Japon. L'attaquant s'entraîne donc pour le moment au Campus PSG. Reste à savoir si Paris envisage de mettre le champion du monde sur le banc, tant qu'il n'a pas prolongé son contrat. En tout cas, le Real Madrid se frotte les mains.