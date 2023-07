PSG : Surprise, Neymar a remplacé Mbappé

Baptiste Berkowicz

Le PSG effectue sa tournée au Japon sans Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens ont décidé de mettre à l'écart le Français afin de mettre la pression sur la superstar et le voir prolonger son contrat ou partir dès cet été. Une absence qui profite à Neymar. Le Brésilien est la véritable star de cette pré-saison en Asie.

La tension est palpable au PSG. Depuis l'annonce de sa volonté de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025, Kylian Mbappé sème la panique au sein du club de la capitale. Les dirigeants parisiens ont décidé de durcir le ton ces derniers jours avec la superstar française. En ce sens, le numéro 7 parisien n'est pas de la tournée au Japon et se retrouve contraint de rester au centre d'entrainement à Poissy avec les joueurs mis en vente par le PSG.

PSG : Le boss du Real Madrid sort du silence pour Mbappé https://t.co/r8gN3F5k8F pic.twitter.com/h7zcoXvI3b — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Neymar, star du PSG au Japon

Alors que la tournée au Japon du PSG la saison dernière avait permis aux locaux de voir Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, l'édition 2023 de la pré-saison asiatique n'a plus le même casting. Seul le Brésilien est présent cette année pour promouvoir au mieux le club de la capitale et répondre aux sollicitations commerciales. RMC Sport indique que le numéro 10 parisien est bel et bien davantage exposé lors de cette tournée au Japon en l'absence de Kylian Mbappé, resté en France en raison de sa mise à l’écart.

Mbappé, grand absent de la tournée asiatique