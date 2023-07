PSG : Incroyable, Mbappé a déjà un accord pour son transfert

Alexis Brunet

Les relations sont tendues entre le PSG et Kylian Mbappé. Le Français a fait part de sa volonté de ne pas prolonger son contrat, et le club parisien l'a très mal pris. Depuis le joueur a été privé de tournée au Japon, et Paris attend de lui qu'il prolonge. Mais cela ne serait pas dans les plans du Français, qui aurait déjà un accord avec le Real Madrid.

Que va faire Kylian Mbappé la saison prochaine ? Personne ne peut clairement avoir la réponse à cette question. Depuis quelques jours, les évènements se sont accélérés autour du champion du monde. Alors qu'il devait s'envoler pour le Japon avec son club, les dirigeants parisiens ont décidé qu'il ne serait pas de l'aventure. Tout cela dans le but de lui mettre la pression, afin qu'il prolonge son contrat.

Mbappé aurait déjà un accord avec le Real Madrid

Mais dans cette guerre entre Kylian Mbappé et le PSG, il y a un troisième acteur, le Real Madrid. Le club espagnol est le favori pour attirer l'attaquant, que cela soit cet été, ou bien l'année prochaine. Paris suspecterait même son joueur d'avoir déjà un accord avec les Madrilènes. Selon les informations de Sports Zone , cet accord existerait bien, et il aurait été trouvé déjà depuis le mois de mai dernier, pour une arrivée à l'été 2024.

Le PSG prépare du lourd pour remplacer Mbappé https://t.co/bStG4sw9U9 pic.twitter.com/Kk71Z1HBeX — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger

Avec cet accord existant, on peut comprendre pourquoi Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger. Cela lui permettrait d'arriver libre au Real Madrid, et donc de toucher une très grosse prime à la signature. Pour empêcher cela, le PSG essaye donc de faire pression sur le joueur, mais pour l'instant cela ne marche pas. Reste à voir jusqu'où cela peut aller, et si Paris pourrait décider de mettre son joueur sur le banc, pendant toute la saison. Affaire à suivre...