Mbappé, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 23 juillet

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Marquinhos sort du silence pour Mbappé

Arrivé au Japon sans Kylian Mbappé, le PSG doit tout de même faire avec les questions sur l'international français. Ainsi, ce dimanche, devant les journalistes, Marquinhos s'est exprimé sur Mbappé, avouant : « Même au Japon, vous êtes là avec vos questions. C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison ».



EXCLU : Alexis Sanchez déjà loin de l’OM ?

Depuis le 30 juin dernier, Alexis Sanchez est libre de tout contrat. Du côté de l'OM, on a tout fait pour prolonger le Chilien, mais aucune réponse pour le moment. Mais voilà qu'un indice en dit long concernant l'avenir de l'ancien joueur de l'Inter Milan. En effet, selon les informations du 10sport.com , Alexis Sanchez a rendu le logement qu'il avait à Marseille durant la saison dernière. Signe de son départ de l'OM ?



Le PSG fonce sur un crack

Après Cher Ndour, Luis Campos aurait identifié un nouveau jeune joueur à fort potentiel pour venir renforcer le PSG pour l'avenir. Selon les informations de L'Equipe , le club de la capitale aurait dégainé une offre pour l'ailier ghanéen de 19 ans, Ernest Nuamah, qui évolue aujourd'hui au Danemark à Nordsjaelland. Le PSG serait donc à l'affût, mais loin d'être seul. Le LOSC et Reims penseraient aussi à Nuamah.



