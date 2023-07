EXCLU - Mercato : L’AS Monaco négocie les ultimes détails d’un gros transfert

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Très discret depuis le début du mercato, Monaco accélère sur un gros dossier. Comme révélé par le10sport.com, la signature de Deivid Washington est toute proche. Voici les dernières informations d’un dossier qui pourrait se clôturer dans les jours à venir.

Habituée à animer chaudement les mercatos d’été, l’AS Monaco démarre timidement la fenêtre des transferts 2023. Après une sixième place en 2022-2023 et un nouveau changement d’entraîneur (Philipp Kohn), le Rocher prend son temps pour construire son nouvel effectif. Et parmi les dossiers chauds du moment, on retrouve un deal sur le point de se boucler au… Brésil.

EXCLU - Mercato : L’OL et Rennes se positionnent pour Tiémoué Bakayoko https://t.co/Fz4evlC35Y pic.twitter.com/0KIdhdKyZb — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Washington, c’est imminent

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 juillet dernier, le jeune Deivid Washington est tout proche de s’engager avec l’AS Monaco. La pépite de Santos, tout juste âgée de 18 ans, est l’un des talents les plus prometteurs du moment au Brésil. Et pour son arrivée en Europe, son choix est fait : il veut Monaco. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste que quelques détails à régler entre l’ASM et Santos.

Un contrat de 5 ans

Deivid Wahsington est tombé d’accord avec l’AS Monaco et s’engagera sur un bail de cinq saisons. Le joueur attend le feu vert de Santos pour aller signer. Avant cela, les deux clubs doivent se mettre d’accord sur un dernier point : la date d’arrivée du joueur. L’AS Monaco souhaite pouvoir le récupérer dès maintenant quand Santos aimerait qu’il finisse la saison et débarque en Principauté au début de l’année 2024.

Une arrivée imminente en pole

Dans ce dossier, nos sources indiquent que l’AS Monaco est en passe d’obtenir gain de cause et que Deivid Washington pourrait ainsi venir dès cet été en Principauté. Encore faut-il que Santos accepte, définitivement, et signe. Un transfert dont le montant approchera les 20 millions d’euros. Les dernières discussions sont prévues pour cette semaine.