Mbappé écarté, le PSG prend une décision forte

Jean de Teyssière

C'était le séisme ce vendredi, lorsque le PSG a annoncé à Kylian Mbappé qu'il ne ferait pas partie du groupe retenu pour réaliser le stage au Japon et en Corée du Sud. Résultat, Mbappé se retrouve avec les indésirables et est désormais en marge du groupe. Pendant ce temps, le PSG poursuit sa tournée asiatique et a même remplacé Mbappé sur l'affiche promotionnelle...

Le torchon brûle entre le PSG et Kylian Mbappé. La bataille entre Mbappé qui veut partir libre en juin prochain et le PSG qui veut le prolonger ou le vendre fait rage et a passé un nouveau cap ce vendredi, lorsque le PSG n'a pas retenu sa star pour la tournée au Japon et en Corée du Sud.

Mbappé privé de Japon

Vendredi, le PSG a communiqué le groupe qui partait pour le Japon, afin d'y réaliser sa tournée de préparation. Parmi les noms figurait celui de Mbappé. Il n'agissait pas de Kylian mais son petit frère, Ethan. Kylian Mbappé est lui resté à Paris, et il s'entraîne avec les indésirables, comme Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum.

Mbappé - PSG : Une opération à 230M€ est annoncée https://t.co/fyaRWt6GAO pic.twitter.com/Ra8bo3a3dv — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Verratti remplace Mbappé sur l'affiche promotionnelle

Au départ, sur l'affiche promotionnelle du PSG pour sa tournée au Japon, Kylian Mbappé faisait évidemment partie des têtes de gondole et figurait en premier plan. Avec les récents évènements, son image a été retirée et Marco Verratti a fait son apparition, pendant que Neymar a pris la place au premier plan.