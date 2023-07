PSG : En pleine tempête, Mbappé envoie un beau message

Jean de Teyssière

La préparation de Kylian Mbappé est sérieusement tronquée par son absence de la tournée asiatique, lui qui a été envoyé avec les indésirables. La cause : Mbappé veut quitter le PSG libre qui ne compte pas se laisser faire et souhaite le vendre. Ayant désormais plus de temps libre, Mbappé en a profité pour apporter un message à l'équipe de France féminine, qui débute en ce dimanche 23 juillet son premier match de la Coupe du monde.

Alors que ses coéquipiers sont actuellement en tournée au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé est resté tranquillement chez lui, après avoir été placé parmi les indésirables du PSG. Et il profite de ce temps libre pour lâcher ses premiers mots depuis cette affaire.

Mbappé écarté du PSG

La sanction est tombée ce vendredi : puisque Kylian Mbappé souhaite quitter libre le club en juin 2024, le PSG est prêt à la vendre et il le montre en l'ayant envoyé dans le groupe des indésirables, restés à Poissy pour continuer leur préparation. Un véritable séisme dans le monde du football, qui pourrait faire les affaires du Real Madrid.

Mbappé soutient les Bleues