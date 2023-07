Surprise, le PSG a passé un pacte secret avec le clan Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a été écarté de la tournée asiatique par le PSG. Le joueur aurait appris cette décision non pas vendredi, mais mardi, à la suite d'une réunion avec le club parisien. Au cours de cette rencontre, l'entourage de Mbappé s'est engagé à ne pas faire de vagues et à travailler avec les dirigeants du PSG dans l'ombre.

Le PSG s'est envolé pour le Japon sans sa tête d'affiche. Kylian Mbappé est resté à Paris, alors qu'il avait pourtant disputé la rencontre amicale face au Havre ce vendredi. Une décision prise directement par la direction du club, qui ne lui pardonne pas son attitude. Selon le PSG, Mbappé envisage de partir libre l'année prochaine au Real Madrid avec qui un accord aurait déjà été trouvé. En réalité, le joueur aurait appris sa mise à l'écart il y a maintenant plusieurs jours selon Ramon Alvarez de Mon.

Mbappé était fixé depuis mardi

« Il y a eu une réunion mardi entre le PSG et l'entourage de Mbappé. Lors de cette réunion, le club espérait obtenir une réponse sur son acceptation d'un transfert ou d'un renouvellement, mais ils n'ont pas eu de réponse. Mardi, Mbappé savait qu'il ne partirait pas en tournée avec le PSG » a confié le journaliste sur Youtube . Au cours de cette rencontre, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre, mais se sont accordées sur une question.

Le PSG trouve un premier accord avec le clan Mbappé