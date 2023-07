Mbappé écarté, le vestiaire du PSG réagit

Thibault Morlain

Au moment de lire le groupe sélectionné par le PSG pour la tournée au Japon, ça a été à la surprise générale que le nom de Kylian Mbappé n’a pas été cité. Engagé dans un bras de fer avec son club, le Français a donc été laissé sur le côté. De quoi choquer tout le monde, y compris le reste du vestiaire du PSG visiblement.

Alors que le PSG a atterri au Japon pour effectuer sa tournée estivale, c’est sans Kylian Mbappé que Luis Enrique doit faire pour se déplacement. En effet, le club de la capitale a un peu plus tapé du poing sur la table avec son joueur. Mbappé ne voulant pas prolonger, le voilà aujourd’hui mis à l’écart pour tenter de le forcer un peu plus à partir.

« Les joueurs sont assez surpris, étonnés »

Le PSG emploie donc les manières fortes avec Kylian Mbappé. Une autorité qui surprend, à commencer par les joueurs parisiens. Au micro de RMC , Fabrice Hawkins a révélé la réaction du vestiaire du PSG à cette mise à l’écart de Mbappé, avouant alors : « Les joueurs sont assez surpris, étonnés comme tout le monde, quand ils ont vu que Kylian Mbappé n’allait pas prendre l’avion avec eux et quand ils compris qu’il ne serait pas avec eux durant ce stage au Japon ».

Transfert imminent pour Mbappé ?

Kylian Mbappé écarté, le PSG est désormais à l’écoute de toutes les offres. Un transfert du Français semble plus que jamais se préciser. Reste maintenant à ce que Mbappé accepte de partir et surtout qu’une proposition qui lui convienne arrive. Et le natif de Bondy n’aurait lui d’yeux que pour le Real Madrid.