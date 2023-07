PSG : Un transfert légendaire se prépare pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Placé dans le loft par la direction du PSG en raison de son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé figure même sur la liste des transferts. En plus du Real Madrid et de certains cadors anglais, un club saoudien aurait des vues sur l’attaquant du PSG et serait prêt à dégainer une offre historique pour le recruter cet été.

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG. Remonté contre l’attaquant de l’équipe de France depuis son refus d’activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, le président Nasser Al-Khelaïfi adopte une position relativement ferme, allant jusqu’à le priver de tournée estivale au Japon afin de l’inciter à quitter le PSG dès cet été plutôt que gratuitement dans un an.

Mbappé : Transfert à 200M€, c’est la douche froide pour le PSG https://t.co/5LvfReJ9SY pic.twitter.com/KvRlGgKvys — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Mbappé a la cote

Le PSG soupçonne Kylian Mbappé d’avoir déjà trouvé un accord contractuel avec le Real Madrid en vue d’une arrivée libre à l’été 2024, mais à en croire les dernières tendances, le club merengue n’est pas le seul à s’intéresser à la star du PSG puisque Manchester United et Chelsea songeraient à le recruter cet été. Et ce n’est pas tout.

Un transfert à 250M€ au programme ?

Le journaliste Ben Jacobs a révélé samedi que le PSG s’attendait à recevoir très prochainement une offre colossale en provenance d’Arabie Saoudite, à hauteur de 250M€, ce qui ferait donc de Mbappé le transfert le plus onéreux de toute l’histoire du football (devant Neymar, 222M€). Reste à savoir quelle serait la décision finale de l’attaquant tricolore, qui reste le principal décideur.