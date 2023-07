Le PSG est fixé pour le transfert de Mbappé

Baptiste Berkowicz

L'avenir de Kylian Mbappé suscite de nombreuses discussions. Le PSG ne veut surtout pas voir son numéro 7 quitter libre de tout contrat le club de la capitale. Face à la volonté de la superstar française d'aller jusqu'à la fin de son bail en 2024, les dirigeants parisiens durcissent le ton. Un transfert cet été semble désormais l'issue la plus probable. De son côté, l'agent français Bruno Satin a une idée du prix de l'attaquant.

Le PSG passe la vitesse supérieure. Depuis l'annonce de Kylian Mbappé de ne pas vouloir prolonger son contrat jusqu'en 2025, les dirigeants parisiens ont choisi de durcir leur position. Pour éviter de voir partir sans aucune indemnité de transfert son joueur de 24 ans, le club de la capitale cherche à faire pression sur Kylian Mbappé pour faciliter une opération cet été.

150M€ pour Mbappé

Auprès de L'Équipe, Bruno Satin, agent français, est revenu sur un possible transfert de Kylian Mbappé et a estimé que le prix de la superstar française se situe autour de 150 M€. « Il y a certes la durée de contrat qui entre en ligne de compte, mais dans le cas d'un garçon comme Kylian, il n'y a pas que cela » , décrypte-t-il. Les retombées commerciales d'un joueur de la renommée de Kylian Mbappé sont colossales. L'attaquant de 24 ans représente le présent et l'avenir du football mondial.

« Aujourd'hui, je ne vois que le Real Madrid »