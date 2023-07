Mbappé : L’énorme mise en garde lancée au PSG

Thibault Morlain

C’est incroyable à dire, mais aujourd’hui, Kylian Mbappé fait désormais partie du loft des indésirables du PSG. Ne voulant pas prolonger, le Français a été laissé sur le côté pour la tournée au Japon et voilà qu’il s’entraîne maintenant avec les joueurs dont le club de la capitale ne veut plus. Une mise à l’écart qui fait énormément parler, mais le PSG ne pourra pas continuer ainsi avec Mbappé. Explications.

En décidant de ne pas appeler Kylian Mbappé pour la tournée au Japon, le PSG a provoqué un véritable tremblement de terre. Une décision qui acte plus que jamais la séparation proche entre les deux parties. Le club de la capitale met désormais ses menaces à exécution, Mbappé ne voulant pas prolonger, le voilà désormais poussé vers la sortie. En conséquence, l’international français a donc intégré le loft des indésirables au PSG. Pendant que le groupe de Luis Enrique se trouve donc au Japon, Kylian Mbappé s’entraîne lui à l’écart. Mais attention à ne pas en faire trop pour Paris.

L’UNFP prévient le PSG

Alors que ce feuilleton Kylian Mbappé fait énormément parler, l’UNFP a un oeil attentif sur ce qui se passe avec la star du PSG. Vice-président de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels, David Terrier a prévenu le club de la capitale au micro de L’After Foot : « A partir du 2 septembre, Kylian comme les autres comme les autres joueurs qui ont été mis à l’écart du groupe principal devront réintégrer le groupe principal d’entraînement puisque c’est marquer dans leurs contrats de travail. Et c’est marqué dans la charte collective qui s’appelle la convention du football ».

« C’est constitutif de harcèlement moral »