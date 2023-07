Mbappé - PSG : Un incroyable bras de fer juridique prend forme

Baptiste Berkowicz

Kylian Mbappé est mis sous pression par le PSG. La superstar française n'est pas du voyage au Japon pour la tournée estivale et voit ses dirigeants le pousser dans ses retranchements. Le club de la capitale est prêt à tout pour ne pas voir filer son attaquant sans indemnité de transfert en retour. Une bataille juridique se profile entre les deux parties.

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG s'intensifie. Les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas inclure Kylian Mbappé dans la tournée du club de la capitale au Japon. Un choix qui vise à faire craquer la superstar française. Le PSG est prêt à tout pour ne pas voir son numéro 7 partir en étant libre de tout contrat. Mais outre la question de l'indemnité de transfert, la fameuse prime de fidélité versée à Mbappé apparaît également comme un sujet épineux.

Le PSG prêt à aller sur le terrain juridique ?

D'après les informations de Sports Zone , En effet, Paris joue sur l’option d’un an qui n’a pas été levée par Kylian Mbappé et pour cause : cela justifierait le non paiement d’une part restante de la prime à la signature et de la prime de fidélité attendue par le joueur.

Mbappé et le PSG sont à l'affut de chaque ligne du contrat