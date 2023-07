Jackpot promis à Mbappé, le PSG va tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2024, Kylian Mbappé souhaiterait attendre tranquillement la fin de son bail avec le PSG afin de s'engager libre avec le Real Madrid. Et pour cause, cela lui permettrait de toucher une importante prime à la signature, ce qui ne sera pas le cas avec un transfert cet été comme le rappelle Daniel Riolo.

«Il y a une somme d'argent astronomique qui est en jeu»

« Il y a une somme d'argent astronomique qui est en jeu. Il ne faut jamais oublier le paramètre économique de cette discussion, parce qu'il y avait une prime à la signature énorme pour Kylian Mbappé puisqu'il n'y aurait pas eu de transfert, donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus de prime à la signature puisque la somme irait dans le transfert que va toucher le PSG. Donc Mbappé s'assied sur cette prime à la signature », rappelle-t-il au micro de RMC , avant de préciser qu'au Real Madrid, Kylian Mbappé n'aura pas le même salaire qu'au PSG.

«Et attention, le salaire ce ne sera pas le même»