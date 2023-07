Mbappé : Transfert à 200M€, c’est la douche froide pour le PSG

Hugo Chirossel

Écarté par le PSG pour sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé n’a plus que deux options s’il souhaite jouer la saison prochaine : prolonger son contrat ou accepter de s’en aller dès cet été. En ce sens, le club de la capitale demanderait environ 200M€ pour l’international français. Une somme que le Real Madrid ne dépensera pas d’après Frédéric Hermel.

Kylian Mbappé n’ayant toujours pas accepté de prolonger son contrat, le PSG a décidé de ne pas le convoquer pour sa tournée estivale, au Japon et en Corée du Sud. Un choix fort du club de la capitale, qui semble désormais ouvert à un transfert de l’international français, mais à quel prix ? Ces dernières semaines, la somme de 200M€ a souvent été évoquée concernant un potentiel transfert de Kylian Mbappé.

Mbappé - PSG : Une offre légendaire est déjà attendue ! https://t.co/bbbtC4NQEx pic.twitter.com/RyzcFyIDCi — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« Ils n'ont pas 200 millions à mettre si dans un an ils peuvent l'avoir gratuit »

Cependant, d’après Frédéric Hermel, il ne faudra pas compter sur le Real Madrid pour dépenser 200M€ afin de s’attacher les services de Kylian Mbappé : « La position du Real Madrid depuis cet été c'est que cette affaire est interne et qu'ils ont intérêt d'attendre fin août. Le football espagnol n'a pas d'argent, le Real est dans une situation correcte mais vient de dépenser un milliard pour le nouveau Bernabeu. Donc ils n'ont pas 200 millions à mettre si dans un an ils peuvent l'avoir gratuit. La stratégie de Perez c'est de laisser s'envenimer les choses et d'arriver après pour offrir une sortie de crise », a-t-il déclaré dans l’ After Foot sur RMC .

« Il sera accueilli beaucoup moins chaudement qu'il y a un an »