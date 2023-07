Coup de théâtre, Mbappé lâche sa réponse au PSG pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour le PSG, Kylian Mbappé ne rentre plus dans ses plans. Depuis que ce dernier a refusé d'active l'option lui permettant de prolonger son contrat d'une saison, le club parisien fait le nécessaire, en coulisses, pour enregistrer son transfert. Mais de son côté, le champion du monde 2018 resterait inflexible et serait déterminé à rester au PSG la saison prochaine.

Kylian Mbappé n'a plus le choix. Deux solutions s'offrent au joueur : la prolongation ou un départ cet été. Cet ultimatum a été posé par Nasser Al-Khelaïfi il y a maintenant plusieurs jours, évoquant la date butoir du 31 juillet, date à laquelle l'option de prolongation présente dans son contrat expirera. Pour l'heure, Mbappé se mue dans le silence et pousse le PSG à prendre des décisions radicales comme celle de l'écarter pour la tournée estivale au Japon.

« Le joueur restera inflexible »

Mais comme indiqué par Andres Onrubia, Mbappé se sait en position de force et n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été. « Le fait de l'exclure de la tournée au Japon donne une "autorité" apparente au PSG, mais le joueur restera inflexible en affirmant qu'il veut remplir la dernière année de son contrat. Le PSG ne peut pas le forcer à partir parce qu'il lui reste une année de contrat. Il n'a aucun pouvoir » a lâché le journaliste d' As.

« Le PSG vient de lui donner encore plus de pouvoir »