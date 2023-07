Le PSG fait craquer Mbappé, l’énorme révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans l'esprit de Kylian Mbappé, le plan était clair. Le joueur souhaitait porter le maillot du PSG la saison prochaine et honorer son contrat avant de changer d'air. Mais de plus en plus acculé au sein du club parisien, l'international français serait prêt à revenir sur sa décision et à envisager un transfert lors de ce mercato estival.

« Je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine. Pour moi, l’objectif est de gagner tous les titres » avait déclaré Kylian Mbappé il y a encore quelques semaines. Mais depuis, la situation a bien évolué. Le joueur a été écarté de la tournée estivale au Japon et s'entraîne désormais aux côtés des lofteurs.

Terrible trahison de Mbappé, le PSG craque en privé https://t.co/OhV8aAcOfR pic.twitter.com/FgR7vBLdQ7 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Mbappé pourrait revenir sur sa décision

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui refusent de le voir partir libre l'année prochaine, Mbappé pourrait revenir sur sa décision et envisager un transfert. « Ces démarches du PSG pourraient le faire changer d'avis publiquement » a lâché le journaliste Ramon Alvarez de Mon.

Le clan Mbappé ouvert à une vente cet été ?