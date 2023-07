PSG : Le boss du Real Madrid sort du silence pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Le feuilleton de l'été se poursuit. Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG qui a décidé ne composer sans lui pour sa tournée asiatique. L'hypothèse d'un transfert au Real Madrid reprend de l'ampleur et Florentino Perez a été questionné sur le sujet.

Kylian Mbappé se dirige vers la sortie. Placé dans le loft, l'attaquant tricolore entre dans un bras de fer avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi veut le vendre car il ne souhaite toujours pas prolonger. Hormis l'Arabie saoudite et quelques clubs de Premier League, seul le Real Madrid peut s'offrir le joyau. Florentino Perez a préféré botter en touche au moment de répondre à la question fatidique.

PSG : Surprise, un nouveau prétendant débarque pour Mbappé https://t.co/Qq8mBcX7YS pic.twitter.com/otZ8uMKbI2 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Perez esquive la question

Le président du Real Madrid ne s'est pas épanché sur le sujet. « Kylian Mbappé ? Aujourd'hui c'est le moment de voter pour les élections. Si je suis calme ? Bien entendu, je le suis toujours », a déclaré Florentino Perez. De qui laisser planer le doute sur un futur transfert de l'attaquant du PSG.

Le Real prêt à attendre ?