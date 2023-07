Mbappé reçoit un énorme soutien inattendu au PSG

Thibault Morlain

Le PSG commence à mettre ses menaces en action. Après avoir posé un ultimatum à Kylian Mbappé dans l’optique qu’il prolonge, le club de la capitale a sévi une première fois. En effet, alors que Luis Enrique s’est envolé avec ses joueurs pour le Japon pour la tournée estivale, Mbappé a lui aussi été à Paris, intégrant le loft des indésirables. Les tensions augmentent, mais voilà que le Français peut compter sur un soutien au PSG.

Au PSG, on veut désormais faire respecter l’institution et il n’est plus question qu’un joueur passe au-dessus maintenant. Une nouvelle politique dont fait les frais Kylian Mbappé. Ces dernières semaines, le bras de fer s’est engagé entre le club de la capitale et son numéro 7. Mbappé ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025 pour partir libre dans un an, Nasser Al-Khelaïfi avait posé un ultimatum : soit Kylian Mbappé prolonge, soit il est transféré cet été.

Surprise, le PSG a passé un pacte secret avec le clan Mbappé https://t.co/QghUiM1nsr pic.twitter.com/jDUsjT17hq — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

« Force KM7 »

Nouveau rebondissement ces derniers jours, le PSG n’a pas appelé Kylian Mbappé pour la tournée au Japon. Voilà désormais le Français intégré au loft des indésirables, le rapprochant un peu plus d’un départ. Mais au beau milieu de cette tempête, Mbappé a pu compter sur un soutien au PSG, en la personne de Marie-Antoinette Katoto. Attaquante vedette de l’équipe féminine du PSG, elle a posté une story sur Instagram où on peut la voir avec Mbappé et le message suivant : « Force KM7 ».

« C'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs »