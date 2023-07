Mbappé puni, l'histoire se répète au PSG

Jean de Teyssière

Le PSG est habitué à gérer des conflits avec ses joueurs même si celui de Kylian Mbappé dépasse tous les autres à cause de la dimension mondiale de son numéro 7. Retour sur les moments les plus marquants du PSG, qui a dû sévir de nombreuses fois dans son histoire récente.

Kylian Mbappé a informé le PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat jusqu'en juin 2025 et qu'il partirait libre du club en 2024. Un choix inconcevable pour le PSG qui a décidé de sévir en lui fixant un ultimatum : soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Face au statu quo et à la volonté farouche de Mbappé de maintenir sa position, le club a décidé de le punir en le plaçant dans la liste des indésirables, alors que le reste du groupe est parti au Japon pour poursuivre la préparation.

2006 : Dhorasoo licencié

Le seul et unique joueur à avoir été licencié du PSG se nomme Vikash Dhorasoo. Tout avait pourtant bien commencé pour l'international français. Arrivé en 2005, il marque un but légendaire face à l'OM en finale de la Coupe de France (2-1) puis dispute la Coupe du monde 2006 avec les Bleus en jouant deux matchs. Mais au retour d'Allemagne, la situation se tend avec l'entraîneur parisien, Guy Lacombe, qui le laisse sur la touche. Dhorasoo dézingue son entraîneur dans les colonnes du Parisien. Le PSG le met à pied puis le licencie le 11 octobre 2006.

2010 : Rothen envoyé en CFA

Juste avant l'arrivée des Qataris à la tête du PSG, Jérôme Rothen est en conflit avec la direction parisienne. En 2010, alors qu'il revient de prêt à Paris de Turquie, Jérôme Rothen est écarté du groupe professionnel par Antoine Kombouaré, entraîneur de l'époque. Il est alors envoyé avec la réserve et aucun accord n'est trouvé pour une résiliation de contrat. Il dispute le début de la saison 2010-2011 avec la CFA en jouant deux matchs, ce qu'il vit comme une humiliation, avant de résilier à l'amiable son contrat le 19 octobre 2010.

2018 : Ben Arfa remporte son procès face au PSG

L'aventure d'Hatem Ben Arfa au PSG ne s'est passée comme prévue. Relancé par l'OGC Nice en 2016, l'ancien Lyonnais réalise une saison XXL et intéresse les plus grands clubs européens. Il décide de rejoindre le PSG d'Unai Emery à l'été 2016 mais ne fait absolument pas partie de ses plans. Écarté du groupe professionnel en 2017, la situation se tend un peu plus lorsque Ben Arfa profite d'une visite de l'émir du Qatar à Paris pour lui demander son numéro de téléphone pour parler avec lui de sa situation sportive. Une demande qui arrive jusqu'aux oreilles de Nasser al-Khelaïfi qui vit cet épisode comme un camouflet et qui met à l'écart Ben Arfa. Durant 14 mois, l'ancien Marseillais sera écarté de la feuille de match et décidera d'attaquer le club aux prud'hommes, qui condamnera le PSG pour harcèlement moral en mars dernier.

2019 : Rabiot envoyé en tribunes

La situation d'Adrien Rabiot en 2019 se rapproche de celle de Kylian Mbappé cette année. Le milieu de terrain parisien temporise lors de l'été 2018 et refuse finalement de prolonger en décembre 2018. Les dirigeants parisiens sont en colère et écartent du groupe parisien Adrien Rabiot. Durant toute la deuxième partie de saison, l'actuel milieu de la Juventus regardera ses coéquipiers remporter son huitième titre de champion de France, avant de partir libre en Italie.