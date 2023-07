«Quasiment impossible» : Le transfert de Mbappé pose un problème au PSG

Thibault Morlain

En décidant de se passer de Kylian Mbappé pour sa tournée au Japon, le PSG pousse plus que jamais son numéro 7 vers le départ. Le Français ne voulant pas prolonger, le club de la capitale devrait alors se résoudre à le vendre. Mais à qui ? Et à quel prix ? Le montant de l’opération Mbappé est au centre des débats et voilà que ce point serait un véritable problème pour le PSG. Explications.

Alors que le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG a débuté il y a quelques semaines, voilà que les tensions sont montées à nouveau d’un cran. En effet, le Français n’a pas été appelé pour la tournée au Japon et le voilà désormais intégré au loft. Plus que jamais, Mbappé est aujourd’hui indésirable au PSG. Bien qu’il souhaite aller jusqu’au bout de son contrat, soit jusqu’en 2024 et partir ensuite libre, Mbappé voit la direction parisienne tout mettre en oeuvre pour le faire partir cet été.

PSG : Des folles propositions tombent pour le transfert de Mbappé https://t.co/FN0TZEXSkE pic.twitter.com/H24hskV2jX — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

« Ces joueurs-là n’ont aucun équivalent »

Un transfert de Kylian Mbappé semble donc plus que jamais être une réalité aujourd’hui. Vient toutefois la question du montant de l’opération. Dans les médias, différents prix sont évoqués en passant d’un peu plus de 100M€ à plus de 200M€. Mais voilà qu’il est très difficile pour le PSG de mettre un prix sur Mbappé. Pour Le Parisien , Maxene Franceschi, doctorant au CDES, a expliqué : « Comment valoriser un joueur comme Mbappé ? C’est quasiment impossible. Ces joueurs-là n’ont aucun équivalent et il n’y a quasiment aucun antécédent ».

« Le PSG va peut-être devoir accepter moins qu’il ne pourrait espérer »