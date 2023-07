Annoncé au PSG et à l'OM, il a tranché pour son avenir

Baptiste Berkowicz

En quête d'attaquants, le PSG et l'OM ont multiplié les pistes ces dernières semaines. Wilfried Zaha, un temps courtisé par le club parisien et par les Phocéens, devrait rejoindre Galatasaray dans les prochaines heures. L'attaquant ivoirien de 30 ans a choisi le club turc pour poursuivre sa carrière après son passage à Crystal Palace.

Le PSG et l'OM s'activent sur le marché des transferts. Les deux clubs, en début de mercato, ont ciblé le recrutement d'attaquants afin de renforcer leur effectif. Le PSG et l'OM ont multiplié les alternatives pour leur secteur offensif et voient une de leur cible se décider pour son avenir.

PSG : Le boss du Real Madrid sort du silence pour Mbappé https://t.co/r8gN3F5k8F pic.twitter.com/h7zcoXvI3b — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Le PSG doublé pour Zaha...

Wilfried Zaha va ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. D'après les informations du journaliste David Ornstein de The Athletic , l'attaquant de 30 ans est en passe de s'engager avec Galatasaray. Un temps intéressé par le joueur ivoirien, le PSG n'a finalement pas souhaité donner suite à cette opération.

...l'OM aussi

La direction de l'OM, Pablo Longoria en tête, avait aussi suivi de près la situation de l'attaquant de 30 ans. À l'instar du PSG, les Olympiens n'étaient pas passer à l'action. Le recrutement d'Aubameyang et d'Ismaïla Sarr témoigne de la volonté relative des dirigeants marseillais de conclure le deal Wilfried Zaha.